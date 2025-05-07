Более 160 саженцев высадили в Щелкове в рамках акции «Сад Памяти»

Городской округ Щелково в очередной раз присоединился к международной акции «Сад Памяти», рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Центральной площадкой акции стал Шервудский лес в микрорайоне Чкаловский. «Здесь наши участники СВО, юнармейцы и активные жители высадили 40 саженцев ели и 40 саженцев сосны в память о тех, кто погиб в Великой Отечественной войне», — сообщил Андрей Булгаков.

Дополнительно было организовано еще 7 площадок по городским территориям: во Фряново, Монино, Образцово, Богородском и Богослово. На них участники акции в общей сложности высадили еще 86 саженцев — туи, сирени, рябины, липы, сосны, берёзы.

Акции «Сад Памяти» дал старт президент Владимир Путин в 2020-м году. Ежегодно участники высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.