Более 160 пляжей и зон отдыха у воды обустроено в Подмосковье этим летом

В министерстве благоустройства Московской области рассказали о благоустройстве и развитии пляжных зон отдыха, подготовленных к летнему сезону. В регионе всего организовано 164 пляжа и зоны отдыха у воды: 115 из них муниципальные, а 49 — частные. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пляжи расположены в различных природных локациях: в парках — 24 территории, среди которых пляж Сенеж в Солнечногорске; на водохранилищах — 12, например, пляж «Ильинский» в Можайске; на реках — 63, включая пляж Синичка в Красногорске; а также 65 пляжей находятся на озерах и карьерах, например, Голубое озеро в Луховицах.

Рекомендуемая температура воды для купания составляет 19-20 градусов. С 15 мая пляжи Подмосковья посетило уже 471 тыс. человек.

На примере пляжа «Рублево» в городском округе Красногорск видно динамику посещаемости за неделю, со 2 по 8 июня. За этот период пляж посетило 4 140 человек, из них 51% — в будние дни и 49% — в выходные. По составу посетителей: 16% — жители муниципалитета, 24% — жители Московской области, 45% — жители Москвы и 15% — иностранные граждане.

Самыми популярными пляжами по количеству посетителей с начала сезона стали: Дзержинский карьер в Люберцах — 55 тыс. человек, пляж Волкуша в Лыткарино — 35,8 тыс. человек, парк-озеро «Заря» в Балашихе — 32,8 тыс. человек, Живописная бухта — 26,3 тыс. и пляж «Рублёво» — 18,5 тыс. в Красногорске.

«Каждый год мы готовим более 150 территорий для отдыха у воды к летнему сезону. В прошлом году наши пляжи посетило более 1,3 млн человек, а в этом сезоне мы ожидаем 1,5 млн посетителей. Помимо приведения в порядок пляжных зон, ремонта и установки туалетов, контейнерных площадок, торговых точек и пунктов проката, в этом году мы открыли четыре новые благоустроенные зоны отдыха. Это два пляжа: на набережной реки Синичка в Красногорске и на набережной реки Коломенка в Коломне, а также два места отдыха: на озере Южное в Черноголовке и на Пугачевской плотине в Шаховской. Эти зоны были благоустроены в прошлом году, и в этом сезоне они впервые доступны для всех», — сказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Требования к обустройству пляжей регламентирует «Региональный стандарт внешнего вида элементов благоустройства пляжей Московской области».

Кроме того, проводится водолазное обследование и чистка дна, подсыпка песка на береговой полосе, ремонт и покраска пляжных элементов, установка и обслуживание туалетов, волейбольных площадок, торговых точек и пунктов проката. Также осуществляется обработка территории против клещей, грызунов и насекомых, организуются контейнерные площадки для мусора. Особое внимание уделяется поддержанию чистоты и порядка на пляжах.

На муниципальных и частных пляжах предоставляются различные сервисы и услуги. В регионе работают 63 пункта проката водного инвентаря, к 2025 году их количество увеличилось на 7. В прокате доступны водные лыжи, лодки, катера, катамараны, байдарки и ватрушки. Например, пункты проката есть на реке Коломенка в Коломне и в парке Семейного отдыха в Дубне. Также на пляжах установлено 114 волейбольных площадок, в текущем году их стало на 8 больше; они есть, например, в Истре на городском пляже и в Люберцах на Кореневском карьере. Для отдыхающих также работают 148 объектов торговли (напитки, еда, мороженое), в этом сезоне их число увеличилось на 13. Примерами таких объектов являются пляж Ильинский в Можайске и парк Взлет в Домодедово.

Информация о местах отдыха у воды в регионе представлена на сайте welcome.mosreg. На портале появился новый раздел «Пляжи Подмосковья» с интерактивной картой лучших мест отдыха у воды, где можно ознакомиться с описанием и маршрутами.

Дополнительную информацию можно получить из публикаций в федеральных и региональных СМИ, а также через e-mail рассылки, каналы глав муниципалитетов и группы парков. Информация также размещена на 60 билбордах вдоль главных дорог, а видеоролики с обзором пляжей транслируются на экранах 600 автобусов компании «Мострансавто».

«Наша главная задача — создать комфортные и современные зоны отдыха у воды, где каждый может провести время с семьей. Мы не только улучшаем эти места, но и заботимся о безопасности и чистоте. В этом году мы планируем много интересных мероприятий на благоустроенных набережных и пляжах, таких как фестивали, мастер-классы и соревнования.

Так 14 июня в Красногорске прошел первый фестиваль «Подмосковный Солнечный сап-фест», который включал Всероссийские соревнования по сапсерфингу и праздничный сап-карнавал. Общее число участников превысило 2,5 тыс. человек.

Кроме того, 1 июля на Павшинской Пойме открываем площадку для пляжного волейбола «Пойма volley» с пунктом проката», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

29 июня в Подмосковье стартует серия спортивных мероприятий под названием «Звездное лето». Это серия тренировок и мастер-классов со звездами, которые пройдут на пляжах региона.

Также в Московской области продолжаются массовые заплывы — серия соревнований по плаванию на открытой воде в различных водоемах Подмосковья, известная как Кубок Чемпионов «Swimcup Open Water». В этом году уже прошли заплывы 31 мая в Люберцах и 7 июня в Сергиевом Посаде.

Так, в регионе продолжается системная работа по развитию и благоустройству пляжных зон отдыха, направленная на создание комфортных и безопасных условий для жителей и гостей региона в летний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.