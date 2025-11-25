Фото - © Здание с земельным участком на торгах в Подмосковье/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

сегодня в 19:35

Более 160 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 17 до 24 ноября в Московской области на торги выставили 168 объектов, из которых 95 земельных участков в аренду, 53 земельных участка на продажу, 8 нежилых помещений в аренду, 10 нежилых помещений на продажу и 2 объекта под недропользование. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в муниципальном округе Истра сдается в аренду земельный участок для ведения индивидуального жилищного строительства площадью 5 соток, расположен в деревне Исаково. Начальная цена — 700 тыс. рублей в год.

В муниципальном округе Шаховская можно взять в собственность земельный участок под ведение садоводства площадью почти 15 соток, расположен в селе Раменье. Начальная цена — 400 715 руб.

Для бизнеса также есть новые предложения: в муниципальном округе Шаховская продается здание с земельным участком и также на торгах в собственность помещение, а в городском округе Ступино на торгах в аренду есть земельный участок под склад.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канал е Комитета по конкурентной политике Московской области.

Для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.