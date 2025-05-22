Более 160 кг макулатуры сдали жители округа Пушкинский и активисты ЕР

В рамках партийного проекта «Чистая страна» активисты, сторонники партии, молодогвардейцы и неравнодушные жители округа Пушкинский продолжают на постоянной основе собирать макулатуру для вторичной переработки. В ходе недавней акции удалось собрать более 160 кг макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта инициатива является частью общей работы партии по улучшению экологической ситуации и формированию бережного отношения к природе среди населения.

Проект «Чистая страна» нацелен на создание устойчивой связи между деятельностью партии и улучшением качества окружающей среды, через проведение экологических акций и общественный мониторинг.

«Сегодня проблема окружающей среды стоит особенно остро, и мы, как жители, должны научиться заботиться о нашей планете с раннего возраста. Акции по сбору макулатуры, такие как эта, не просто помогают сократить количество отходов, но и воспитывают экологическую культуру. Мы очень рады, что все больше людей присоединяются к нам, ведь именно в единстве наших усилий — залог чистого будущего для наших детей», — сказала руководитель общественной приемной местного отделения «Единой России» Пушкинского Лидия Шавлинова.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.