Более 16 тыс онлайн-заявок на техосмотр спецтехники подано в Подмосковье

Более 16 тысяч заявлений на технический осмотр самоходных машин поступило на портал госуслуг Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

К самоходным машинам относится техника с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. сантиметров или мощностью электродвигателя более 4 киловатт, на которые оформляются паспорта самоходных машин (электронные паспорта самоходных машин).

Услуга «Проведение технического осмотра самоходных машин» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Другое». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы, а также оплатить госпошлину и сбор.

Размер пошлины и сбора рассчитывается исходя из количества и категории самоходной техники. В рамках одного заявления на услугу можно оформить техосмотр нескольких самоходных машин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.