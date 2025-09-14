Более 16 млн человек проголосовали на выборах разного уровня в РФ

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что уже более 16 млн человек отдали свой голос на выборах разного уровня в российских регионах, сообщает газета «Известия» .

«Уже проголосовало свыше 16 млн человек», — сказала Памфилова.

Председатель ЦИК РФ добавила, что в онлайн-голосовании на выборах в 24 регионах РФ проголосовали 1,41 млн человек из более чем 1,7 млн заявившихся.

Единый день голосования проводится в 81 регионе РФ с 12 по 14 сентября. Прямые выборы губернатора состоятся в 20 субъектах, депутатов заксобраний изберут в 11 регионах. В этом году Дистанционное электронное голосование организовали в 24 регионах страны.