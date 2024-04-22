Более 1,6 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 15 по 21 апреля парки Подмосковья посетили 1,6 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Все будние дни парки посещали от 164 тыс. до 251 тыс. человек за день. В субботу в парках побывало 332 тыс. человек. За выходные парки посетило 654 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

парк «Пехорка» в Балашихе (69 тыс. человек);

Центральный парк в округе Пушкинский (60 тыс. человек);

парк имени Толстого в Химках (59 тыс. человек);

парк Мира в Мытищах (43 тыс. человек);

парк «Фабричный» в Истре (37 тыс. человек);

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев