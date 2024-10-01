Более 1,6 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 23 по 29 сентября парки Подмосковья посетило более 1,6 млн человек. Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Более 283 тыс. человек побывало в парках 29 сентября. За все выходные дни посещаемость составила более 538 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 222 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 63,7 тыс. человек;

Химки, Толстого — 48,4 тыс. человек;

Пушкинский, Центральный парк — 41,3 тыс. человек;

Мытищи, парк Мира — 40,2 тыс. человек;

Истра, Фабричный — 33,1 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 23 по 29 сентября составила более 9,56 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.