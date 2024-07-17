Более 1500 жителей Химок приняли участие в выездных администрациях

В городском округе Химки более 1500 жителей приняли участие в выездных администрациях, передает пресс-служба администрации городского округа.

С начала года провели 31 такую встречу. Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта. Тема взаимодействия с жителями в ходе выездных администраций стала одной из ключевых на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и региональным правительством

«Выездные администрации пользуются популярностью среди жителей. Большинство химчан отдают предпочтение именно такому формату. На таких встречах можно обратиться не только к представителям администрации, а также к специалистам ресурсоснабжающих организаций из разных сфер. С начала года мы провели выездные администрации во всех микрорайонах округа», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Аналитику обращений граждан проводит муниципальный центр управления регионом. Специальная система ежедневно формирует рейтинг самых популярных у заявителей вопросов. Для мониторинга за каждым заместителем главы закреплена определенная территория, которую они проверяют на еженедельной основе, встречаются с жителями, контролируют ход исполнения обращений горожан.

Следующая выездная администрация пройдет в Старых Химках 18 июля в школе № 30 с 16:00 до 20:00 по адресу: квартал Свистуха, дом № 2Б.