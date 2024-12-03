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Более 1500 домодедовцев приняли участие в акции «Давай напишем вместе!»

Выпускники, педагоги и родители учеников школ городского округа Домодедово приняли участие в муниципальной акции «Единый день написания итогового сочинения» — «Давай напишем вместе!», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К мероприятию присоединились начальники территориальных отделов и депутат Совета депутатов городского округа Домодедово Владимир Серафимович Редькин. Цель акции — дать взрослым возможность поучаствовать в написании пробного итогового сочинения, ознакомиться с правилами и процедурой экзамена.

В рамках акции участники ознакомились с критериями оценки итоговых сочинений, представленными экспертом предметной комиссии, узнали о процедуре проведения итогового сочинения, максимально приближенной к условиям реального экзамена.

Подготовка к единому государственному экзамену требует не только знаний, но и правильного психологического настроя, уверенности в себе. Важную роль при этом играет поддержка родителей — в ходе мероприятия участникам рассказали, как ее правильно обеспечить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.