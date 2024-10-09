Более 150 новых деревьев высадили в дендропарке Богородского округа

Фото - © МБОУ ДО "Центр образования для детей и взрослых" г. Ногинск

МБОУ ДО «Центр образования для детей и взрослых» Ногинска принял участие в акции «Посади свое дерево», сообщает пресс-служба администрации Богородского горокруга.

Команда «Навигаторов детства», дети и взрослые, отправились в дендропарк на Волхонку. Инициативную группу там уже ждали саженцы, подготовленные «Центром поддержки социальных и общественных инициатив».

Участники разделились на команды и приступили к работе. Кто-то копал ямы, другие аккуратно сажали саженцы, следя за тем, чтобы корни были хорошо засыпаны землей. Один из уголков парка превратился в настоящий оазис зелени. Было высажено 154 саженца лесного можжевельника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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