Более 150 единиц спецтехники для вывоза ТКО закупили в Подмосковье

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области более чем на 1,5 млрд рублей было закуплено более 150 единиц спецтехники, предназначенной для обращения с ТКО. Торжественная передача прошла сегодня в областном Правительстве.

Обратился с приветственным словом и вручил ключи от первой закупленной партии водителям заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Вывоз отходов, особенно в зимний период, ресурсозатратная работа, она занимает больше времени, требует особых навыков управления техникой и маневренности самих машин. В этом году Министерство закупило 154 единицы спецтранспорта. Рассчитываем на увеличение объемов вывоза отходов. В день мусоровозы проезжают от 300 до 600 километров, поэтому важно учитывать комфорт наших водителей. У новой техники увеличена грузоподъемность, она оснащена передовым техническим оборудованием для загрузки контейнеров», — сказал Владислав Мурашов.

Новая техника отличается техническими характеристиками. Теперь у водителей есть возможность загружать баки не выходя из кабины. Объем кузова мусоровоза — 16 кубических метров. В среднем за сутки сотрудниками вывозится более 100 контейнеров.

«Новые машины произведены в Подмосковье с применением беларусских деталей. Техника обладает высокой грузоподъемностью и широким функционалом. Мусоровозы оснащены двумя видами погрузки — задней и боковой для забора ТКО из разных пунктов их накопления. Важная характеристика всей закупленной техники — мобильность, так как в зимний период водители чаще сталкиваются с препятствиями при подъезде к контейнерным площадкам. И, конечно, значимый критерий — гарантия сроком на 12 месяцев», — отметил генеральный директор компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.

Мероприятие сопровождала тематическая выставка. Министерство представило малые архитектурные формы — скамейки, кашпо, урны из переработанного сырья от производителей Сергиево-Посада в окружении новогодних ёлок.

Все желающие могли насладиться горячим чаем, вкусными закусками в фудтраках и приобрести фермерские деликатесы от подмосковных производителей. Основная особенность — наливали напиток в многоразовые стаканы, изготовленные из переработанного сырья.

По завершении вся новая коммунальная техника отправилась на базу возчика Московской области, после чего она будет передана для использования 7 региональным операторам региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.