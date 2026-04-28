Более 1,5 тысяч наказов от жителей Балашихи собрано в новую Народную программу Единой России

"Единая Россия" продолжает принимать инициативы жителей Подмосковья в новую народную программу. В этом документе будут закреплены задачи по развитию регионов на следующие 5 лет. С ним партия пойдет на выборы в Госдуму и Мособлдуму, которые пройдут в сентябре, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Наказы жителей тщательно изучаются для формирования Народной программы. Важно, чтобы пожелания граждан были выполнены: программа нацелена на новые и продолжающиеся проекты, включая ремонт и строительство образовательных учреждений», - сказала член фракции Единая Россия Галина Ченцова.

Благодаря реализации Народной программы в Балашихе за 5 лет построили 9 новых школ и 14 детских садов, капитально отремонтировали 11 объектов образования, построили 5 поликлиник в новых микрорайонах, начали строительство многопрофильной больницы в Ольгино на 1 120 мест, обновили теплосети в Балашихе-3, заменили 940 метров труб в Янтарном и Изумрудном, начали реконструкцию двух котельных - на улицах Керамическая и Трудовых резервов. В 2026 году по наказам жителей капитально отремонтируют в округе ещё 4 учреждения образования: одну школу и три детских сада. Планируют модернизировать котельные в микрорайонах Южный и Павлино.

«Народная программа даёт жителям возможность решать важные вопросы. Например, я подала наказ о нехватке парковочных мест на улице Октябрьской, так как из-за близости с железнодорожной станцией они всегда заняты», - поделилась жительница округа Светлана Валетова.

Подать свое предложение жителям Балашихи можно на официальном сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии: 8‑800‑200‑89‑50, в местной общественной приёмной Единой России по адресу: ул. Парковая, д. 7. Телефон для предварительной записи: 8 (985) 193-64-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.