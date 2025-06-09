Более 15 тыс жителей воспользовались порталом «Свадьба в Подмосковье»

В 2024 году в Московской области был запущен уникальный ресурс — портал «Свадьба в Подмосковье», который предоставляет молодоженам всю необходимую информацию о выездных площадках и услуги для организации их свадьбы. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Порталом уже воспользовались более 15 тыс. человек. Судя по статистике, именно поиск локаций и их описание интересуют наших жителей чаще всего — свыше 80 тыс. кликов. Мы понимаем, что организация свадьбы — это важный и ответственный процесс, поэтому стараемся сделать его максимально простым и удобным», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Портал предлагает широкий спектр возможностей: от выбора места проведения бракосочетания до полной организации торжества. Также на сайте можно найти советы по планированию свадьбы, идеи для оформления и тематические концепции.

На портале представлены более 70 популярных площадок для свадьбы на любой вкус: бесплатные и коммерческие, парки и усадьбы, в центре города и на окраине у реки. Жених и невеста могут выбрать подходящий вариант благодаря удобным фильтрам, там же можно посмотреть фотографии и условия.

Ознакомиться с лучшими выездными площадками для регистрации брака в Московской области можно на портале «Свадьба в Подмосковье» wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.