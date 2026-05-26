Более 15 тыс жителей Мытищ выбрали объекты благоустройства на 2027 год

Свыше 15 тысяч жителей городского округа Мытищи уже приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства в 2027 году. Проголосовать можно до 12 июня на онлайн-платформе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

До 12 июня жители округа старше 14 лет могут выбрать общественные пространства для обновления на сайте https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/. Процедура проходит полностью в онлайн-формате, при необходимости помощь оказывают волонтеры.

Всего в голосовании по Московской области уже приняли участие более 441 тысячи человек, из них 15 тысяч — жители Мытищ. В округе лидирует сквер на улице Семашко у домов № 39, 41 и 43 — за него отдано 9,3 тысячи голосов. На втором месте находится парк Перловский с 1,8 тысячи голосов. Третью позицию занимает набережная реки Клязьма, набравшая 1,1 тысячи голосов.

В министерстве напомнили, что голосование проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. Итоги учтут при формировании планов благоустройства на 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.