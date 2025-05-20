Более 1,5 тыс растений и цветов украсили главную улицу Дубны

В Дубне продолжается масштабный проект благоустройства главной улицы Левобережья — Центральной. Работы идут уже второй год. За это время здесь заново организовали сеть пешеходных дорожек, обустроили велодорожку, а также установили новые архитектурные формы, столбы освещения, смонтировали детскую игровую площадку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас вдоль всей улицы — а это 1,1 км провели большую работу по озеленению — привезли и высадили 1 667 кустарников и деревьев. Также зеленые насаждения появились и на площади Космонавтов, где также проводят работы по благоустройству — этот участок находится посередине Центральной улицы и является ее доминантой.

В итоге эти площадки теперь украшают липы, красные и остролистные клены, а также кустарники: спирея, пузыреплодник, боярышник, смородина, луговник, сеслерия, гейхера, вейник и другие виды.

За ходом работ следит глава Дубны Максим Тихомиров. Он регулярно выезжает на Центральную, чтобы лично убедиться в качестве высадки.

«Продолжаем масштабное озеленение главной улицы Левобережья! Сегодня здесь в течение всего дня бригады рабочих высаживают многолетние кустарники. Уверен, будет очень красиво», — подчеркнул градоначальник.

Впереди эту площадку ждут и другие преображения: здесь установят десятки новых вазонов и на улице Центральной распустятся лобелии, бегунии и петуньи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.