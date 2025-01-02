Более 1,5 тыс детенышей родились в Московском зоопарке в 2024 году

По итогам прошлого года в столичном зоопарке родились свыше 1,5 тыс. детенышей. Для всех обитателей созданы комфортные условия, максимально приближенные к естественной среде, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Даже редкие и уязвимые виды чувствуют себя здесь настолько вольготно, что обзаводятся здоровым и активным потомством», — написал градоначальник в личном блоге.

Так, весной пара японских журавлей, которые живут в столичном зоосаде более 30 лет, высидели здорового птенца, а летом у капибар Кузьмы и Малой родились двое детенышей.

В стаде дагестанских туров на «Турьей горке» появились на свет семеро козлят, в то время как у пары голубых баранов родились двое ягнят.

Летом 2023 года впервые за 160-летнюю историю в Московском зоопарке поселилась пара бурых гиен, которые уже спустя год произвели потомство. На свет появился один щенок.

Кроме того, еще 300 животных переехали в столичный зоопарк из 20 регионов РФ и десятка других стран. Речь идет о трех малайских медвежатах, двух зубрах, самке муравьеда, гигантском осьминоге и других.