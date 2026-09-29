Более 15 тыс десятиклассников Подмосковья написали работу по математике

Десятиклассники из 512 школ Подмосковья, более 15 тыс. человек, выполнили региональную диагностическую работу по математике углубленного уровня. Результаты станут известны 5 октября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В региональной диагностической работе по математике углубленного уровня приняли участие более 15 тыс. десятиклассников из 512 школ Московской области. Работа проверяла знание пройденных тем — от алгебраических выражений и уравнений до геометрии и функций.

Участники выполнили в электронном формате 10 заданий разной сложности за 90 минут. Максимальный результат — 12 баллов, для подтверждения базового уровня знаний достаточно 5 баллов. Задания с кратким ответом проверяются автоматически, с развернутым — экспертами в личных кабинетах ГИС «ЕАИС ОКО».

Индивидуальные результаты станут известны 5 октября, после завершения проверки. Они помогут учителям выявить пробелы в знаниях, скорректировать занятия и подготовить школьников к государственной итоговой аттестации. На основе анализа работ также разработают рекомендации по повышению качества преподавания математики в школах области.

Ранее диагностические работы по математике прошли для учеников 6-х и 9-х классов школ Подмосковья, включенных в реестр математических классов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.