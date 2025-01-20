Более 1,5 тыс человек окунулись в ледяную купель в Дзержинском

Крещенские купания в Дзержинском ежегодно проходят в специально оборудованном месте на городском карьере. Этот год также не стал исключением. В ночь с 18 на 19 января более 1,5 тыс. горожан окунулись в ледяную купель, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Люди погружаются в освященные воды с мыслями, что Господь исцелит их сердца, обновит души. Подобно тому, как вода смывает с наших тел грязь, также и очищается наша душа», — говорит иерей Сергий, старший священник храма в честь святителя Макария Невского в Дзержинском.

Погода в этот раз преподнесла сюрприз — вместо Крещенских морозов были дождь и ветер. Несмотря на странности природы, у места крещенских купаний было многолюдно. Сюда пришли те, для кого это уже стало традицией, а также те, кто впервые принял решение окунуться в ледяную купель. Жители приходили целыми семьями, а также были гости из других городов.

«Я приезжаю сюда за очищением, за трансформацией. Крещенские купания — это возможность переосмыслить жизнь и войти в новый год, наверное, даже немного другим человеком», — рассказала Софья Волошина, приехавшая на крещенские купания в Дзержинский из Котельников.

Для жителей и гостей города на Дзержинском карьере заранее были подготовлены три купели. Две для взрослых, одна для детей — она отличалась меньшей глубиной. Также работали теплые раздевалки, полевая кухня и был горячий чай. На месте дежурили экстренные службы — полиция, скорая помощь и спасатели.

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