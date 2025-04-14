Более 1,5 млн человек побывало в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 7 по 13 апреля года парки Подмосковья привлекли более 1,5 млн посетителей. В выходные дни, особенно 13 апреля, было зафиксировано наибольшее количество гостей — свыше 335 тыс. человек. В выходные дни общая посещаемость составила более 300 тыс., в будние дни парки привлекали в среднем около 190 тыс. посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Среди наиболее популярных мест выделяется парк «Пехорка», расположенный в городском округе Балашиха, который принял более 51 тыс. человек за отчетный период. Парк был благоустроен в 2017–2018 годах и предлагает разнообразные удобства, включая новые игровые зоны, спортивные площадки и уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. Также здесь имеется набережная для прогулок и площадка для выгула собак, что делает его привлекательным для семейного отдыха.

На втором месте по посещаемости оказался Центральный парк в городском округе Пушкинский, который посетили более 43 тысяч человек. Парк занимает площадь 11,1 гектара и предлагает разнообразные возможности для отдыха. После недавнего благоустройства здесь появились новые пешеходные дорожки, освещение и зоны для активного отдыха, включая веревочный парк и уникальный фонтан с шоу-системой.

Третьим по востребованности стал парк имени Л. Толстого в городском округе Химки, который привлек свыше 42 тысяч посетителей. Парк расположен на берегу канала имени Москвы и предлагает детские и концертные площадки. В нем также имеются зоны для активных занятий спортом, такие как скейт-парк и памп-трек, а для детей оборудованы веревочный парк и скалодром. Кроме того, в парке есть площадка для танцев и йоги, что делает его многофункциональным пространством для отдыха.

Четвертое место занял Центральный городской парк имени М. И. Калинина в городском округе Королев, который привлек почти 37 тысяч посетителей. Этот парк также занимает площадь 11,1 га и является важным местом для отдыха и развлечений как для местных жителей, так и для гостей города. В последние годы парк претерпел значительные изменения благодаря благоустроительным мероприятиям, включая новые пешеходные дорожки, современные парковые скамейки и уличное освещение. В 2020 году в парке было добавлено дополнительное освещение и зоны с боксерскими стойками, что привлекло внимание любителей активного отдыха. Одним из ключевых нововведений стало создание большого веревочного парка площадью до 2 000 кв. метров.

Замыкает пятерку лидеров парк Фабричный, который посетило 30 тыс. человек. Этот парк, расположенный в городском округе Истра, предлагает уютные беседки и спортивные площадки. В парке также функционирует летняя эстрада на 300 мест, где регулярно проходят различные мероприятия. Одним из последних нововведений стал детский автогородок, открытый в 2022 году, где дети могут изучать правила дорожного движения в имитации уличного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.