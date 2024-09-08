Более 1,5 млн человек победили в 2 розыгрышах программы «Миллион призов» в Москве

Свыше 1,5 млн москвичей получат призовые баллы по итогам двух розыгрышей акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов», сообщается на сайте мэра Москвы.

В розыгрыше принимали участие горожане, которые с 20:01 6 сентября до 20:00 субботы отдали свой голос за кандидата дистанционно или с помощью специального терминала на избирательном участке.

Победители, выбранные случайным образом, выиграли 1, 3 или 5 тыс. призовых баллов. Один балл равен 1 рублю. Москвичи могут потратить баллы в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах.

Подробную информацию о выигрыше победители получат с помощью СМС-сообщения с номера DIT_MOS или иного уведомления. Уникальный код необходимо активировать до 30 сентября, а воспользоваться им до 15 декабря текущего года.

Более подробную информацию об условиях участия, порядке и сроках проведения акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» жители сегаполиса могут узнать на сайте.

С 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов в Мосгордуму 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино.