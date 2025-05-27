Более 140 куб м валежника собрали на экологической акции в Талдомском округе

Недалеко от деревни Кушки и поселка Вербилки Талдомского округа прошла экологическая акция «Чистый лес», организованная партией «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В мероприятии, направленном на очистку лесной территории от валежника и восстановление природного баланса, приняли участие более 50 человек — сотрудники лесничеств, депутаты муниципального Совета депутатов, волонтеры, местные жители. Было собрано более 140 куб. м валежника.

«Надеемся, что такие акции заставят людей быть в лесу более ответственными. Каждый из нас может и должен внести свой вклад в защиту и сохранение природы. Подобные мероприятия очень важны для сохранения чистоты и порядка в лесах. Участие в акции большого количества свидетельствует о том, что экологическая инициатива находит отклик в обществе», — отметил заместитель директора Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничий Алексей Лаптев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.