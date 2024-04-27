Более 14 тысяч школьников Ступино приняло участие в Дне добрых дел

27 апреля в городском округе Ступино прошла акция «День добрых дел». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В областной акции, запущенной по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, приняли участие более 14 тысяч ступинских школьников, а также их родители и педагоги.

Мероприятия, в которых приняли участие ребята, разделены на основные направления: физический труд, спорт, экскурсии, волонтерство и благотворительность.

Так, в рамках направления «Физический труд» учащиеся высадили более 300 молодых саженцев деревьев и цветов в парке культуры и отдыха имени Н. Островского.

Помогал ребятам глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских. Он дал старт мероприятию.

«День добрых дел — особенный день, когда каждый из нас может проявить любовь и заботу, чтобы сделать округ лучше. Наше подрастающее поколение совместно с педагогами, родителями творят сегодня добрые дела. Уверен, эта замечательная традиция будет жить долгие годы и приносить пользу, прежде всего, нашим детям, развивая в них желание совершать правильные поступки», — отметил Сергей Мужальских.

Кроме того, школьники привели в порядок территорию памятников и мемориалов. Особое внимание уделено пожилым людям и инвалидам, кто в первую очередь нуждается во внимании и заботе. Учащиеся оказали необходимую помощь по хозяйству.

Также в этот день для детей пройдет ряд активностей — спортивные эстафеты, экскурсии на предприятия и в историко-краеведческий музей.

В рамках акции организован конкурс. Предлагается сделать фото или видео доброго дела и выложить пост с #ДеньДобрыхДелПодмосковье. Победителей назовут 2 мая — они получат призы от Волонтеров Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.