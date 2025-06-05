Более 14 тыс выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по биологии, географии и ин-языкам

В четверг в рамках основного периода проведения Единого государственного экзамена 11-классники Московской области сдавали экзамены сразу по семи предметам по выбору. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Участие в ЕГЭ приняли 14 327 человек. Биологию выбрали 5 988 выпускников, географию — 1 023, английский язык — 7 256 человек. Немецкий язык сдавали 15 человек, французский — 21, испанский — 7, китайский — 17.

Выбор предметов выпускники делают с учетом требований вузов: биология, география и иностранные языки входят в число популярных экзаменов для поступления на направления в сфере медицины, международных отношений, туризма, географии и лингвистики. В 2025 году установлены следующие минимальные баллы для поступления: 57 — по биологии, 37 — по географии и 30 — по иностранным языкам.

«Экзамены прошли в штатном режиме в 190 пунктах проведения. За соблюдением процедуры следили 469 общественных наблюдателей, а также 318 онлайн-наблюдателей из филиалов ситуационных центров», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзамены длились более трех часов: по биологии — 3 часа 55 минут (235 минут), по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам — 3 часа 10 минут (190 минут), по географии и китайскому языку — 3 часа (180 минут).

В пресс-службе ведомства уточнили, что результаты экзаменов станут известны не позднее 19 июня — по биологии и географии, и 23 июня — по иностранным языкам. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене в основной день по уважительным причинам, предусмотрены резервные сроки: 16 июня — география, 19 июня — биология и письменная часть иностранных языков.

Следующие экзамены в рамках основного периода ЕГЭ пройдут 10 и 11 июня. Выпускники будут сдавать информатику и устную часть иностранных языков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.