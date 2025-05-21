Более 14 тыс цветов украсили улицы и памятные места округа Истра в мае

Более 14 тыс. цветов украсили улицы и памятные места муниципального округа Истра в мае. Сотрудники МБУ «ДОДХИБ» создали яркие цветочные композиции в центральных скверах и у подножий памятников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По традиции первыми высаживают виолы — именно эти цветы более устойчивы к колебаниям температур, и даже могут переносить ночные заморозки. Полюбившиеся всем цветы самых разных расцветок, особенно выделяются красные, синие, белые — в цвет триколора, появились у памятников в Истре (ул. Советская и ул. Первомайская), Дедовске (ул. Гагарина), а также в поселках Глебовский, Красный, Первомайский и деревнях Зенькино, Кострово, Скрябино, Бужарово, Ефимоново, Онуфриево, Мансурово, Пионерский.

Более 400 квадратных метров цветников преобразили облик округа, добавив красок и жизни в городские пейзажи. Яркие островки цветов несомненно привлекают внимание прохожих, напоминая о приближающемся лете.

Каждый год специалисты зеленого хозяйства МБУ «ДОДХИБ» создают уникальные цветочные ансамбли. К середине лета эти композиции разрастутся в пышные цветущие ковры, радуя жителей и гостей округа.

Чтобы эта красота продолжала радовать нас, сотрудники МБУ «ДОДХИБ» будут ежедневно ухаживать за цветами: поливать, полоть, рыхлить землю и подкармливать растения.

Важно отметить, что это высадка цветов в округе продолжится. Впереди теплая погода, а значит к виолам будут подсаживать и другие яркие цветы.

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