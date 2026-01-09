Более 139 единиц техники убирают последствия сильного снегопада в Балашихе

В городском округе Балашиха активно проводят расчистку дорог от снега и наносят противогололедные реагенты. Все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В круглосуточном режиме на улицах Балашихи работает более 139 единиц специализированной техники. Шестнадцать комбинированных дорожных машин и 52 единицы МТЗ расчищают основные дороги и магистрали, параллельно еще шестнадцать машин распределяют по дорогам пескосоляную смесь.

В уборке снега на придомовых территориях и в общественных местах участвуют 20 экскаваторов-погрузчиков, 18 мини-погрузчиков, 25 самосвалов и 8 фронтальных погрузчиков.

Кроме того, к работам привлечены 90 дорожных рабочих и более 1000 дворников.

Общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме. Жителям рекомендовано по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет коммунальным службам быстрее выполнить свою работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.