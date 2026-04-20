Более 130 тысяч человек посетили день открытых дверей в Подмосковье

Единый день открытых дверей прошел 18 апреля в колледжах и техникумах Московской области и собрал свыше 130 тысяч школьников и их родителей. Площадки работали в 36 колледжах и шести структурных подразделениях вузов региона. Интерес к среднему профобразованию за год вырос вдвое, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Единый день открытых дверей организовали на базе 36 колледжей и шести структурных подразделений подмосковных вузов. Образовательные организации объединены в 18 кластеров по 12 ведущим отраслям экономики, что позволяет выстраивать подготовку кадров с учетом потребностей регионального рынка труда. В мероприятиях приняли участие более 130 тысяч будущих абитуриентов и их родителей.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.