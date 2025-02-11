Более 13 тыс звонков от жителей Подмосковья принял робот Женя за январь 2025 г

Уже второй год в Подмосковье трудится робот Женя — голосовой помощник ЖКХ. За первый месяц 2025 года он успел принять свыше 13 тыс. звонков, самостоятельно создать более 1 тыс. заявок в единую диспетчерскую службу, а также совершить более 9 тыс. обзвонов. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Робот Женя — голосовой помощник, который круглосуточно отвечает жителям Подмосковья по ключевым вопросам ЖКХ по номеру 122 доб. 4. Он консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям и срокам их устранения, отправляет заявки в единую диспетчерскую службу, а также собирает отзывы от жителей о мерах, принятых для решения проблемы.

За все время работы Женя обработал более 210 тыс. звонков, помог создать свыше 100 тыс. заявок в ЕДС и сделал порядка 185 тыс. обзвонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.