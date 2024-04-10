Более 1,3 тыс специалистов прошли обучение по организации ЕГЭ в Подмосковье

В Московской области прошла подготовка специалистов, которые будут участвовать в организации ЕГЭ-2024, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Участниками обучения стали более 1,3 тыс. человек, в том числе члены государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и руководители пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Основная задача члена ГЭК в ППЭ — обеспечить соблюдение порядка проведения экзамена, а руководителя пункта — провести экзамены в спокойной и доброжелательной обстановке, не допуская нарушений.

Отмечается, что для успешного проведения экзамена необходима большая подготовительная работа: проверка оборудования, обеспечение расходными материалами, готовность используемых помещений, отработка процедуры экзаменов с организаторами. Все участники обучения ознакомились с новыми инструктивными материалами, проанализировали проблемы прошлого года и проработали возможные пути решения внештатных ситуаций.

Все пункты проведения ЕГЭ будут участвовать в региональных и всероссийских тренировочных мероприятиях 18 апреля и 15 мая, во время которых можно будет проверить состояние оборудования ППЭ и закрепить полученные знания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.