сегодня в 09:25

Более 1,3 тыс проб хлебобулочных изделий исследовали в Подмосковье в 2024 году

Управлением Роспотребнадзора по Московской области осуществляется контроль за качеством и безопасностью хлебобулочных изделий. За 2024 год было исследовано более 1,3 тыс. проб хлебобулочных изделий на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим показателям. Не соответствовали показателям 2 пробы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По всем фактам выявления некачественной продукции приняты меры по приостановлению реализации, ответственные лица за выявленные нарушения привлечены к административной ответственности.

Забракована 101 партия продукции. Основными причинами изъятия из оборота пищевой продукции стали: неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие необходимой и полной информации для потребителя на расфасованном товаре, хранение и реализация продукции без маркировочных ярлыков.

Качество и безопасность хлебобулочной продукции остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.