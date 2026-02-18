Более 13 тыс кубометров снега вывезли с улиц Лосино-Петровского с начала февраля

Коммунальные службы округа работают в интенсивном режиме из-за резких перепадов температур и обильных снегопадов. Специалисты ведут активную обработку автомобильных дорог и тротуаров противогололедными материалами, сообщила пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский.

Ежедневно на уборку округа выходят 20 единиц техники «Городского хозяйства» и еще 20 машин подрядчика. Всего с начала февраля вывезли свыше 13 тысяч кубометров снега. Бригады не только ликвидируют снежные навалы, но и расчищают проезды и тротуары.

Вчера из-за очередного циклона с порывистым ветром до 17 м/с в регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. В четверг метель вернется. Призываю водителей быть внимательными на дорогах, а пешеходов — выбирать безопасные маршруты.

Продолжается очистка придомовых территорий с вывозом снега согласно графику работ. Напоминаю о необходимости своевременно освобождать проезды и парковки от машин на время уборки. Совместными усилиями удастся обеспечить свободный проезд транспорта и безопасность жителей.

Отдельное внимание — очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В нашем округе с такими крышами 177 зданий.

Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. На большинстве домов работы уже завершены. В ближайшее время приведем в порядок оставшиеся кровли согласно графику проведения работ, а их осталось не более 12.

«Коммунальные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов. Тем не менее прошу сохранять бдительность и проявлять осторожность вблизи зданий.» — сказал Сергей Джеглав.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.