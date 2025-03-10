Более 13 тыс человек посетили губернаторские карусели Подмосковья за неделю

В Подмосковье с 3 по 9 марта карусели, известные как «Сказка», привлекли внимание 13,52 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Эти современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской программы и оформлены известным дизайнером Денисом Симачевым. Карусели созданы для досуга жителей и гостей региона, предлагая множество удобств, таких как профессиональная аудиосистема и красочная иллюминация.

Наиболее посещаемой каруселью на прошлой неделе стала карусель в городском округе Одинцово, которая привлекла почти 2,4 тыс. посетителей. Она расположена на Центральной площади Одинцова, где также находятся современная детская площадка, лодочная станция и фудкорт. Это место стало популярным среди жителей и гостей региона, предлагая разнообразные возможности для отдыха и развлечений.

Второе место по популярности заняла карусель «Сказка» на Житной площади в Коломне, которая за неделю привлекла свыше 2,3 тыс. человек. Это также свидетельствует о высоком интересе к аттракционам и активному досугу жителей.

Замыкает тройку лидеров карусель в городском округе Домодедово, которая привлекла свыше 2,2 тыс. посетителей. Этот аттракцион выполнен во французском стиле и украшен 26 расписными фигурами лошадей. Карусель расположена в детском сквере и открыта для посещения каждый день, что делает ее доступной для всех желающих.

Художественное оформление карусели было выполнено Денисом Симачевым, который придал аттракциону неповторимый облик. Карусель, созданная по итальянской технологии, оборудована 44 фигурами животных и яркой иллюминацией, создавая волшебную атмосферу для посетителей всех возрастов.

В регионе функционируют восемь каруселей, расположенных в различных городских округах. С момента установки каруселей в 2018 году эти объекты стали важной частью отдыха и развлечений для жителей и гостей Подмосковья, способствуя развитию культурной и развлекательной инфраструктуры региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.