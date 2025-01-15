Более 13 млрд рублей выплатят жителям Подмосковья на доплату к пенсии

В Московской области ежемесячную доплату к пенсии получают неработающие пенсионеры, чей доход ниже величины прожиточного минимума. В 2025 году прожиточный минимум пенсионера в регионе увеличен и составляет 16 600 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Ежегодно региональная доплата к пенсии увеличивается в зависимости от индексации прожиточного минимума. В этом году порядка 270 тыс. пенсионеров получат доплату к пенсии. Напомню, что в нашем регионе также есть доплата к пенсии до 20 тыс. рублей жителям старше 65 лет, которую ввел губернатор Подмосковья», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В бюджете региона предусмотрено свыше 13,5 млрд рублей на эту меру поддержки.

Региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера устанавливается в беззаявительном порядке, при этом пенсионер должен быть зарегистрирован в Московской области. Также доплату до 20 тыс. рублей, размер которой был увеличен, получают неработающие пенсионеры старше 65 лет и проживающие в Подмосковье свыше 10 лет.

Назначается она проактивно пенсионерам, которые проживают одни, а тем, кто живет в семье с неработающими пенсионерами, нужно подать заявление. В регионе порядка 35 тыс. получателей этой меры поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.