Более 12,8 тыс жителей Солнечногорска выбрали объекты благоустройства

Более 12,8 тысячи жителей городского округа Солнечногорск проголосовали за общественные территории для благоустройства в рамках федеральной программы. Онлайн-голосование проходит по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выбор представили две территории: сквер «Долголетие» в поселке Андреевка и яблоневый сад рядом с домом №7а в Смирновке. Пространство, которое наберет наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году. Сейчас лидирует сквер «Долголетие».

Проголосовать можно на официальном портале проекта. Участвовать вправе жители старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня.

«Жители активно включаются в голосование. Благодаря национальному проекту и инициативе президента РФ Владимира Путина у нас есть возможность напрямую влиять на развитие территорий округа. Призываю всех граждан воспользоваться своим правом и выбрать проект по душе», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он подчеркнул, что участие в голосовании позволяет жителям внести вклад в развитие муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.