Более 120 человек привели в порядок берег реки Коломенки

Квест-субботник по расчистке береговой линии, организованный в рамках экологической акции «Воды России», прошел в Коломне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства экологии Московской области и собрало более 120 участников. Акция — один из форматов мероприятий президентского проекта «Экология».

Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Сергей Мороз подчеркнул важность таких инициатив: «Вода — это источник жизни, символ чистоты и гармонии. Охрана водоемов и поддержание их в чистоте — обязанность каждого из нас».

В акции приняли участие представители администрации городского округа Коломна, депутаты, члены Общественной палаты и неравнодушные жители.

Участников квест-субботника разделили на три команды, каждая из которых боролась за победу, собрая как можно больше мусора. Лидерами соревнования стала команда под руководством председателя Совета депутатов Николая Братушкова.

«Очень важно с самого детства учить детей ответственности за окружающую среду. Видя, как взрослые заботятся о природе, наши дети вырастут такими же внимательными и ответственными», — сказал Николай Братушков.

Всего участники собрали около 6 кубометров мусора, включая стекло, пластмассу, порубочные остатки и старые автопокрышки. Благодаря этому берег реки Коломенки стал чище и привлекательнее для отдыха жителей и гостей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.