Более 1,2 тыс спортсменов примут участие в экстремальном забеге Подмосковья

29 июня в городском округе Зарайск свыше 1,2 тысячи спортсменов примут участие в масштабном экстремальном историческом забеге «Зарайский бизон». Мероприятие состоится на территории Зарайского кремля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Забег проходит при поддержке Министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Мероприятие пройдет в окрестностях исторически значимых объектов городского округа. Участникам предстоит пройти два вида трасс: трейл-маршрут для одиночного забега и дистанцию по пересеченной местности с препятствиями, которую можно преодолеть вместе с командой. В этом году спортсмены смогут испытать свои силы в командном или парном зачете, а также в новом варианте участия — семейном.

В рамках программы предусмотрены выступления подмосковных творческих коллективов. Для участников и гостей события проведут мастер-классы, семейные аукционы, а также организуют интерактивные фотозоны. При этом для всех участников состоится обзорная экскурсия не только по стенам кремля, но и на водонапорную башню, где открывается панорама Зарайска. По итогам забега спортсменам вручат медали и подарки, среди которых сертификаты на катание на лодках и байдарках, персональные фотосессии и другие призы от партнеров.

Зарайский кремль является уникальным памятником русского оборонного зодчества первой трети XVI века. Это одна из главных достопримечательностей Подмосковья и визитная карточка городского округа. На территории кремля располагается государственный музей «Зарайский кремль», постоянная экспозиция которого состоит из четырех разделов. В состав музея-заповедника «Зарайский кремль» входят также усадьба Даровое﻿, в которой прошло детство Федора Достоевского﻿, и Дом-музей Анны Голубкиной﻿ — первой в России женщины-скульптора﻿, ученицы Огюста Родена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.