Более 12 тыс. школьников Серпухова посетят оздоровительные и пришкольные лагеря

Организация летнего отдыха стала главной темой еженедельного совещания администрации Серпухова. 19 лагерей дневного пребывания на базе школ будут работать с 10 июня по 19 июля, передает пресс-служба администрации городского округа.

В них отдохнет более 1 180 школьников.

Участниками проекта «Умные каникулы» станут порядка 1817 детей. Интеллектуальные лагеря откроются на базе школы № 3 в Протвино, и на базе школы № 19 в Серпухове.

В лагере труда и отдыха Центра по профориентации и трудоустройству молодёжи 48 ребят смогут и отдохнуть и поработать 21 день. На базе Дворца молодежи «Дружба» организуют 20 социально-педагогических площадок. С 1 июня по 31 августа они будут работать в разных районах Серпухова.

На еженедельном медиапланировании в администрации округа также обсудили текущие капремонты школ и детского сада. Строительная готовность каждого объекта — более 50%. Кроме того, в этом году почти в 10 раз увеличено финансирование ремонтов объектов социальной сферы. В первую очередь починят кровли и коммуникации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.