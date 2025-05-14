Более 1,2 тыс рабочих мест для подростков создали в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе в 2025 году планируется создать свыше 1 200 рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Это количество осталось на уровне прошлого года, при этом — в 2 раза больше, чем в 2023 году. Пик спроса на временную подработку традиционно приходится на период летних каникул, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для несовершеннолетних предусмотрен легкий труд — уборка мусора и листвы, озеленение, проведение опросов, помощь в мероприятиях: расстановка оборудования, раздача питания, анимация. Также вакансии для подростков бывают в библиотеках, школах, городских парках. Такое трудоустройство очень востребовано среди молодых людей», — сказал начальник отдела по работе с молодежью администрации Ленинского округа Ильи Сенчурова.

Он уточнил, что, как правило, ребята работают бригадами — по 6 бригад в месяц. В учебное время рабочий день составляет 2 часа, в каникулярное время — 4 часа в день.

Для трудоустройства несовершеннолетнему нужно подать электронное заявление на сайте «Работа России», а затем подойти в муниципальное учреждение по работе с молодежью «Энергия», взяв с собой документы: паспорт, СНИЛС, реквизиты банковского счета, справка 086/у и письменное согласие одного из родителей. Также кандидату нужно будет подписать согласие на обработку персональных данных, лист ознакомления с должностью и пройти инструктаж по технике безопасности.

По истечении срока трудового договора формируется приказ об увольнении с подписью работника. Его копия отправляется в бухгалтерию. Оплата труда подростка производится по ставке подсобного рабочего первого разряда. Кроме оклада они получают также доплату от центра занятости Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.