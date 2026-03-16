Более 12 тыс человек посетили карусели «Сказка» в Подмосковье

Свыше 12,9 тыс. жителей и гостей Подмосковья прокатились на губернаторских каруселях проекта «Сказка» за последнюю неделю. Самыми посещаемыми стали аттракционы в Коломне, Одинцове и Воскресенске, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Наибольший интерес вызвала карусель на Житной площади в Коломне — ее посетили 2,6 тыс человек. Второе место занял аттракцион на Центральной площади в Одинцове с показателем 2,1 тыс посетителей. Третьей по популярности стала карусель в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске, где отдохнули более 2 тыс гостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.