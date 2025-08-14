Более 12 тыс баков на контейнерных площадках Подмосковья промыли в июле

На территории Московской области проводятся профилактические мероприятия по обработке емкостей для сбора отходов на контейнерных площадках. В июле специалисты крупнейшей транспортно-логистической компании по транспортировке отходов в регионе провели промывку более 12,5 тыс. баков. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В работе задействованы специально оборудованные транспортные средства.

Машины могут очистить до 120 баков без дозаливки в зависимости от степени загрязнения емкостей. В среднем мойка одного бака занимает от 2 до 4 циклов промывки за один раз. Такие «водные процедуры» не требуют перевозки баков. Это значительно упрощает процесс и экономит время на их обработку.

Обработка емкостей проводится в рамках летнего графика согласно СанПИН, раз в 10 дней.

Процесс включает в себя:

очистку баков;

дезинфекцию;

при необходимости дезинсекцию и дератизацию.

При обнаружении ненадлежащего состояния баков на контейнерных площадках, а также необходимости проведения дезинфицирующих мероприятий, жители могут обращаться напрямую к регоператорам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.