Более 1,2 млрд рублей направят на выплаты за рождение ребенка в 2025 году

Родители, которые зарегистрировали рождение ребенка в Московской области, могут оформить выплату 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», если малыш рожден в роддоме региона. В прошлом году такую поддержку получили родители более 60 тысяч малышей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В первый месяц этого года выплату на новорожденного уже получили родители почти 5 тысяч детей. Удобно, что оформляя первые документы сразу в роддоме, можно одновременно подать заявление на выплату. Это существенно упрощает процесс для родителей», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ведомстве отметили, что жители любого региона страны могут зарегистрировать рождение ребенка в Подмосковье электронно и получить выплату 20 000 рублей, при этом необязательно рожать в роддоме Московской области. Для этого нужно воспользоваться сервисом «Рождение» на портале госуслуг и при регистрации новорожденного выбрать регион «Московская область», а оригинал документа можно получить в ближайшем ЗАГСе.

Подать заявление на оформление выплаты можно на региональном портале государтсвенных и муниципальных услуг Московской области.

В бюджете региона на эту меру поддержки предусмотрено более 1,2 млрд рублей. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.