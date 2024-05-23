Более 1,2 млн доз вакцины от бешенства разложат в лесах Подмосковья в этом году

Ежегодно в Подмосковье осуществляется раскладка вакцины против бешенства для диких плотоядных животных в лесах и труднодоступных местах в виде съедобных брикетов-приманок. В этом году, по словам председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, в рамках выделенного финансирования за счет средств бюджета Московской области запланировано разложить свыше 1,2 млн доз вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Они будут разложены тремя равными частями, примерно по 423 тысячи доз: в конце мая, в конце июня — начале июля, в начале октября. Для раскладки ручным способом предусмотрено порядка 580 тыс. доз на общую сумму более 47,2 млн рублей, а с использованием средств малой авиации — около 690 тыс. доз на общую сумму чуть больше 8 млн рублей», — пояснил Керселян.

Он добавил, что раскладку с использованием средств малой авиации обеспечивает Терветуправление № 5, ручным способом — все государственные бюджетные учреждения ветеринарии Московской области.

Кроме того, в регионе продолжается профилактическая вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных против бешенства.

«Вакцина «Щелково-51» поставляется за счет средств федерального бюджета, этим препаратом животных прививают на бесплатной основе. Вакцинация проводится круглый год на территории всего региона — для этого работают порядка 100 стационарных пунктов вакцинации», — рассказал Сергей Керселян.

Депутат подчеркнул, что для удобства населения организована работа выездных бригад для проведения бесплатной вакцинации против бешенства в садовые товарищества, дачные кооперативы, коттеджные поселки и населенные пункты Подмосковья. На сайтах государственных бюджетных учреждений ветеринарии Московской области размещены графики их работы.

«Всего в 2024 году на проведение вакцинации животных против бешенства в стационаре запланировано использовать более 28 тыс. доз на сумму порядка 4,5 млн рублей, на выезде — свыше 124 тыс. доз на сумму 13,1 млн рублей. По состоянию на 1 мая против бешенства вакцинировано порядка 78 тыс. кошек и более 116 тыс. собак», — отметил в заключении Керселян.

Графики работы выездных бригад по вакцинации от бешенства

Терветуправление № 1:

Одинцовская ветстанция

Наро-Фоминская ветстанция

Можайская ветстанция

Истринская ветстанция

Рузская ветстанция

Терветуправление № 2:

Мытищинская ветстанция

Дмитровская ветстанция

Долгопрудненская ветлечебница

Клинская ветстанция

Королевская ветстанция

Пушкинская ветстанция

Сергиево-Посадская ветстанция

Солнечногорская ветстанция

Талдомская ветстанция

Химкинская ветстанция

Терветуправление № 5:

Станция по борьбе с болезнями животных по г. о. Домодедово и Подольск

Подольская участковая ветлечебница

Чеховская участковая ветлечебница

Серпуховская станция по борьбе с болезнями животных

Станция по борьбе с болезнями животных по г. о. Ступино и Чехов

Каширская станция по борьбе с болезнями животных

Станция по борьбе с болезнями животных по г. о. Зарайск и Серебряные Пруды

Серебряно-Прудская ветлечебница

Щелковская ветстанция

Ветеринарная станция по г. о. Балашиха и г. о. Реутов

Егорьевская ветстанция

Ветеринарная станция по Богородскому г. о. и г. о. Электросталь

Ветеринарная станция Орехово-Зуевского г. о.

Павлово-Посадская ветстанция

Шатурская ветстанция

Воскресенская ветстанция

Дзержинская ветстанция

Жуковская ветстанция

Коломенская ветстанция

Ленинская станция по борьбе с болезнями животных

Луховицкая ветстанция

Люберецкая ветстанция

Озерская ветстанция

Раменская ветстанция

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.