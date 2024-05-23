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Более 1,2 млн доз вакцины от бешенства разложат в лесах Подмосковья в этом году

Общество

Фото - © Медиасток.рф

Ежегодно в Подмосковье осуществляется раскладка вакцины против бешенства для диких плотоядных животных в лесах и труднодоступных местах в виде съедобных брикетов-приманок. В этом году, по словам председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, в рамках выделенного финансирования за счет средств бюджета Московской области запланировано разложить свыше 1,2 млн доз вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Они будут разложены тремя равными частями, примерно по 423 тысячи доз: в конце мая, в конце июня — начале июля, в начале октября. Для раскладки ручным способом предусмотрено порядка 580 тыс. доз на общую сумму более 47,2 млн рублей, а с использованием средств малой авиации — около 690 тыс. доз на общую сумму чуть больше 8 млн рублей», — пояснил Керселян.

Он добавил, что раскладку с использованием средств малой авиации обеспечивает Терветуправление № 5, ручным способом — все государственные бюджетные учреждения ветеринарии Московской области.

Кроме того, в регионе продолжается профилактическая вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных против бешенства.

«Вакцина «Щелково-51» поставляется за счет средств федерального бюджета, этим препаратом животных прививают на бесплатной основе. Вакцинация проводится круглый год на территории всего региона — для этого работают порядка 100 стационарных пунктов вакцинации», — рассказал Сергей Керселян.

Депутат подчеркнул, что для удобства населения организована работа выездных бригад для проведения бесплатной вакцинации против бешенства в садовые товарищества, дачные кооперативы, коттеджные поселки и населенные пункты Подмосковья. На сайтах государственных бюджетных учреждений ветеринарии Московской области размещены графики их работы.

«Всего в 2024 году на проведение вакцинации животных против бешенства в стационаре запланировано использовать более 28 тыс. доз на сумму порядка 4,5 млн рублей, на выезде — свыше 124 тыс. доз на сумму 13,1 млн рублей. По состоянию на 1 мая против бешенства вакцинировано порядка 78 тыс. кошек и более 116 тыс. собак», — отметил в заключении Керселян.

Графики работы выездных бригад по вакцинации от бешенства

Терветуправление № 1:

  • Одинцовская ветстанция
  • Наро-Фоминская ветстанция
  • Можайская ветстанция
  • Истринская ветстанция
  • Рузская ветстанция

Терветуправление № 2:

  • Мытищинская ветстанция
  • Дмитровская ветстанция
  • Долгопрудненская ветлечебница
  • Клинская ветстанция
  • Королевская ветстанция
  • Пушкинская ветстанция
  • Сергиево-Посадская ветстанция
  • Солнечногорская ветстанция
  • Талдомская ветстанция
  • Химкинская ветстанция

Терветуправление № 5:

  • Станция по борьбе с болезнями животных по г. о. Домодедово и Подольск
  • Подольская участковая ветлечебница
  • Чеховская участковая ветлечебница
  • Серпуховская станция по борьбе с болезнями животных
  • Станция по борьбе с болезнями животных по г. о. Ступино и Чехов
  • Каширская станция по борьбе с болезнями животных
  • Станция по борьбе с болезнями животных по г. о. Зарайск и Серебряные Пруды
  • Серебряно-Прудская ветлечебница
  • Щелковская ветстанция
  • Ветеринарная станция по г. о. Балашиха и г. о. Реутов
  • Егорьевская ветстанция
  • Ветеринарная станция по Богородскому г. о. и г. о. Электросталь
  • Ветеринарная станция Орехово-Зуевского г. о.
  • Павлово-Посадская ветстанция
  • Шатурская ветстанция
  • Воскресенская ветстанция
  • Дзержинская ветстанция
  • Жуковская ветстанция
  • Коломенская ветстанция
  • Ленинская станция по борьбе с болезнями животных
  • Луховицкая ветстанция
  • Люберецкая ветстанция
  • Озерская ветстанция
  • Раменская ветстанция

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.