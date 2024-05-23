Более 1,2 млн доз вакцины от бешенства разложат в лесах Подмосковья в этом году
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Ежегодно в Подмосковье осуществляется раскладка вакцины против бешенства для диких плотоядных животных в лесах и труднодоступных местах в виде съедобных брикетов-приманок. В этом году, по словам председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, в рамках выделенного финансирования за счет средств бюджета Московской области запланировано разложить свыше 1,2 млн доз вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Они будут разложены тремя равными частями, примерно по 423 тысячи доз: в конце мая, в конце июня — начале июля, в начале октября. Для раскладки ручным способом предусмотрено порядка 580 тыс. доз на общую сумму более 47,2 млн рублей, а с использованием средств малой авиации — около 690 тыс. доз на общую сумму чуть больше 8 млн рублей», — пояснил Керселян.
Он добавил, что раскладку с использованием средств малой авиации обеспечивает Терветуправление № 5, ручным способом — все государственные бюджетные учреждения ветеринарии Московской области.
Кроме того, в регионе продолжается профилактическая вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных против бешенства.
«Вакцина «Щелково-51» поставляется за счет средств федерального бюджета, этим препаратом животных прививают на бесплатной основе. Вакцинация проводится круглый год на территории всего региона — для этого работают порядка 100 стационарных пунктов вакцинации», — рассказал Сергей Керселян.
Депутат подчеркнул, что для удобства населения организована работа выездных бригад для проведения бесплатной вакцинации против бешенства в садовые товарищества, дачные кооперативы, коттеджные поселки и населенные пункты Подмосковья. На сайтах государственных бюджетных учреждений ветеринарии Московской области размещены графики их работы.
«Всего в 2024 году на проведение вакцинации животных против бешенства в стационаре запланировано использовать более 28 тыс. доз на сумму порядка 4,5 млн рублей, на выезде — свыше 124 тыс. доз на сумму 13,1 млн рублей. По состоянию на 1 мая против бешенства вакцинировано порядка 78 тыс. кошек и более 116 тыс. собак», — отметил в заключении Керселян.
Графики работы выездных бригад по вакцинации от бешенства
- Одинцовская ветстанция
- Наро-Фоминская ветстанция
- Можайская ветстанция
- Истринская ветстанция
- Рузская ветстанция
- Мытищинская ветстанция
- Дмитровская ветстанция
- Долгопрудненская ветлечебница
- Клинская ветстанция
- Королевская ветстанция
- Пушкинская ветстанция
- Сергиево-Посадская ветстанция
- Солнечногорская ветстанция
- Талдомская ветстанция
- Химкинская ветстанция
- Станция по борьбе с болезнями животных по г. о. Домодедово и Подольск
- Подольская участковая ветлечебница
- Чеховская участковая ветлечебница
- Серпуховская станция по борьбе с болезнями животных
- Станция по борьбе с болезнями животных по г. о. Ступино и Чехов
- Каширская станция по борьбе с болезнями животных
- Станция по борьбе с болезнями животных по г. о. Зарайск и Серебряные Пруды
- Серебряно-Прудская ветлечебница
- Щелковская ветстанция
- Ветеринарная станция по г. о. Балашиха и г. о. Реутов
- Егорьевская ветстанция
- Ветеринарная станция по Богородскому г. о. и г. о. Электросталь
- Ветеринарная станция Орехово-Зуевского г. о.
- Павлово-Посадская ветстанция
- Шатурская ветстанция
- Воскресенская ветстанция
- Дзержинская ветстанция
- Жуковская ветстанция
- Коломенская ветстанция
- Ленинская станция по борьбе с болезнями животных
- Луховицкая ветстанция
- Люберецкая ветстанция
- Озерская ветстанция
- Раменская ветстанция
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.