Более 1,2 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 28 октября по 3 ноября парки Подмосковья посетило более 1,2 млн человек, что на 82 тыс. больше аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье. Более 184 тыс. человек побывало в парках 3 ноября. За все выходные дни посещаемость составила более 359 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 154,2 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 40 тыс. человек;

Пушкинский, Городской парк — 37 тыс. человек;

Мытищи, парк Мира — 28 тыс. человек;

Истра, Фабричный — 26 тыс. человек;

Химки, Толстого — 23 тыс. человек; Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 28 октября по 3 ноября составила более 3,69 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.