Более 12 куб м мусора собрали в ходе экоакции «Вода России» в Люберцах

Более 12 куб. метров мусора собрали в ходе экологической акции «Вода России», которая прошла на Дзержинском карьере. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В экологической акции приняли участие порядка 300 человек — это активные местные жители, молодёжь, общественники. Привели в порядок береговую линию Дзержинского карьера, собрали более 12 кубометров мусора, с помощью специализированной техники убрали топляк», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Глава добавил, что в ходе акции были сделаны замеры показателей воздуха с помощью подвижной лаборатории Мособлэкомониторинга. Все они — в рамках нормы. Также лаборанты взяли пробы воды и продемонстрировали школьникам процесс исследования — вода также соответствует нормативным показателям.

Всех пришедших в этот день угощали оладьями и ягодным чаем, а для юных жителей были организованы тематические конкурсы с призами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.