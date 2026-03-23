Более 114 миллионов рублей выделено в Подмосковье на поддержку гражданских инициатив

Министерство информации и молодежной политики Московской области дало старт приему заявок на конкурс по предоставлению грантов для некоммерческих неправительственных организаций, работающих в регионе. Общий объем субсидий в текущем году превысил 114 миллионов рублей, сообщила пресс-служба министерства.

«Уже в 6-й раз мы совместно с Фондом президентских грантов проводим конкурс для некоммерческих организаций Московской области. За пять лет реализации программы поддержка НКО стала по-настоящему системной: с 2021 года на эти цели было направлено более 460 миллионов рублей. Финансирование получили свыше 200 социально значимых проектов — от масштабных культурных фестивалей и образовательных форумов до адресной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и военно-патриотических инициатив для молодежи. Каждый такой проект — это реальные изменения в жизни жителей Подмосковья. В этом году мы также приглашаем НКО к участию!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Финансирование предоставляется по четырем основным грантовым направлениям. Распределение субсидии в этом году выглядит следующим образом:

Культура и искусство — 42 895 731 рубль; Социальная защита граждан — 32 895 731 рубль; Молодежная политика — 19 272 865,5 рубля; Добровольческая (волонтерская) деятельность — 19 272 865,5 рубля.

Верхняя планка гранта на один проект установлена в 5 миллионов рублей. Полученные средства разрешено тратить на зарплаты штатных сотрудников, проведение мероприятий, приобретение оборудования, аренду помещений, печатную продукцию и иные обоснованные затраты, предусмотренные календарным планом.

Документы принимаются до 16 апреля. Подать заявку вправе любая некоммерческая неправительственная организация, зарегистрированная в Московской области и отвечающая условиям конкурса. Претендентам потребуется детально изложить суть своего проекта, его значимость для общества, описать целевые группы и ожидаемые результаты, а также приложить комплект учредительных документов.

Конкурс проводится поэтапно:

Прием заявок — с 18 марта по 16 апреля 2026 года; Рассмотрение и оценка заявок комиссией — до 3 июня 2026 года; Подведение итогов и определение победителей — не позднее 10 июня 2026 года; Заключение соглашений о предоставлении грантов — с 10 по 30 июня 2026 года.

Ознакомиться с подробными условиями, порядком проведения конкурса и подать заявку можно на официальном сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.