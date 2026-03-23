Более 114 миллионов рублей выделено в Подмосковье на поддержку гражданских инициатив
Фото - © Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области
Министерство информации и молодежной политики Московской области дало старт приему заявок на конкурс по предоставлению грантов для некоммерческих неправительственных организаций, работающих в регионе. Общий объем субсидий в текущем году превысил 114 миллионов рублей, сообщила пресс-служба министерства.
«Уже в 6-й раз мы совместно с Фондом президентских грантов проводим конкурс для некоммерческих организаций Московской области. За пять лет реализации программы поддержка НКО стала по-настоящему системной: с 2021 года на эти цели было направлено более 460 миллионов рублей. Финансирование получили свыше 200 социально значимых проектов — от масштабных культурных фестивалей и образовательных форумов до адресной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и военно-патриотических инициатив для молодежи. Каждый такой проект — это реальные изменения в жизни жителей Подмосковья. В этом году мы также приглашаем НКО к участию!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Финансирование предоставляется по четырем основным грантовым направлениям. Распределение субсидии в этом году выглядит следующим образом:
- Культура и искусство — 42 895 731 рубль;
- Социальная защита граждан — 32 895 731 рубль;
- Молодежная политика — 19 272 865,5 рубля;
- Добровольческая (волонтерская) деятельность — 19 272 865,5 рубля.
Верхняя планка гранта на один проект установлена в 5 миллионов рублей. Полученные средства разрешено тратить на зарплаты штатных сотрудников, проведение мероприятий, приобретение оборудования, аренду помещений, печатную продукцию и иные обоснованные затраты, предусмотренные календарным планом.
Документы принимаются до 16 апреля. Подать заявку вправе любая некоммерческая неправительственная организация, зарегистрированная в Московской области и отвечающая условиям конкурса. Претендентам потребуется детально изложить суть своего проекта, его значимость для общества, описать целевые группы и ожидаемые результаты, а также приложить комплект учредительных документов.
Конкурс проводится поэтапно:
- Прием заявок — с 18 марта по 16 апреля 2026 года;
- Рассмотрение и оценка заявок комиссией — до 3 июня 2026 года;
- Подведение итогов и определение победителей — не позднее 10 июня 2026 года;
- Заключение соглашений о предоставлении грантов — с 10 по 30 июня 2026 года.
Ознакомиться с подробными условиями, порядком проведения конкурса и подать заявку можно на официальном сайте.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.
