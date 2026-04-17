Более 1 100 школьников Подмосковья вышли в финал ВсОШ

Свыше 1,1 тыс. школьников Московской области принимают участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2026 году, а сборная региона уже завоевала 302 диплома. По ряду предметов число финалистов значительно выросло, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Подмосковье показывает уверенный рост на Всероссийской олимпиаде — в этом году в финал вышло рекордное количество человек — более 1100 школьников — и уже сейчас на счету нашей сборной 302 диплома. По информатике число участников выросло в 2,7 раза, по обществознанию — почти вдвое. За этими цифрами стоит системная работа: сильные учителя, профильные классы, поддержка одаренных детей с ранних классов», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По мировой художественной культуре в финал вышли 65 человек, что на 52% больше, чем годом ранее. По математике регион представляют 33 школьника — рост на 43%. По праву участвуют 74 обучающихся, что на 32% превышает показатель прошлого года.

«Заключительный этап олимпиады по обществознанию стал для меня первым в жизни и, надеюсь, не последним. Для меня большая честь представлять гимназию на таком уровне», — отметила победительница ВсОШ по обществознанию, ученица 8 класса Долгопрудненской гимназии Мария Судакова.

Победители олимпиады получат по 500 тыс. рублей, призеры — по 300 тыс. рублей, участники заключительного этапа — по 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.