Более 11 тысяч жителей Серпухова стали участниками проекта «Активное долголетие»

«Активное долголетие» — это уже неотъемлемая часть социальной жизни старшего поколения Серпухова. Губернаторский проект реализуется с 2019 года и направлен на поддержку активного и здорового образа жизни пенсионеров, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Досуг для жителей «серебряного» организуются в учреждениях социального обслуживания, культуры и спорта, о чём сегодня говорили на оперативном совещании, которое провел глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Программа доступна для жителей старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также для граждан старше 50 лет, получающих пенсию по выслуге лет.

Скандинавская ходьба, бассейн, туризм, пение, танцы, физическая культура, творчество — в настоящее время в городском округе внедрены 25 видов активностей. Все занятия бесплатны.Участники проекта также не раз становились победителями и призерами конкурсов и турниров областного и всероссийского уровней.

В текущем году в Большом Серпухове в проект «Активное долголетие» добавилось более 3700 новых участников. Всего с 2020 года численность участников проекта составляет более 11 тысяч человек. Самому старшему участнику 92 года.

География клубов постоянно расширяется. Активно развиваем движение в п. Оболенск, проработаем новые площадки для участников проекта. «Активное долголетие» востребовано и продолжим оказывать содействие его развитию.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.