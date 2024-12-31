Более 11 тыс. тротуаров и проездов во дворах Подмосковья убрано от снега с начала года

За 12 месяцев сотрудники управляющих компаний и муниципальных бюджетных учреждений по содержанию территорий выполнили 11 819 задач, связанных с вывозом складируемого снега по заявкам жителей на портале Добродел, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В надлежащее состояние были приведены тротуары, проезды, пешеходные дорожки.



Вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, осуществляется в течение 3 суток после окончания снегопада. С остальных территорий — не позднее 5 суток после окончания снегопада.



Ликвидация складируемого снега является завершающей операцией в цикле зимних уборочных работ. Снег вывозится на заранее подготовленные площадки, снегосвалки или снегоплавильные камеры.



Перед вывозом снег складируют на участках посредством машин-погрузчиков с последующей перегрузкой в автосамосвалы, которые транспортируют собранные осадки на пункты ликвидации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.