Более 11 тыс присоединений к электросетям «Мособлэнерго» выполнено с начала года

За девять месяцев 2025 года специалисты подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго» выполнили 11 069 мероприятий по технологическому присоединению к электросетям компании на общую мощность 314 МВт. Соответственно, ежедневно к сетям компании в среднем подключалось 60 новых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Всего с начала года департамент технологических присоединений «Мособлэнерго» принял и обработал 9 835 заявок на подключение к сетям на общую мощность 426 МВт. Абсолютное большинство заявок поступило онлайн через «Портал потребителя». Средний срок технологического присоединения для представителей малого и среднего бизнеса составил 70 дней.

Напомним, что «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок определен правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861, а также федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.