Более 11 тыс летних цветов украсят клумбы Волоколамска

В Волоколамском муниципальном округе начали высаживать однолетние растения. С наступлением устойчивого тепла клумбы еще пополнятся новыми цветами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже сейчас озеленители высаживают виолу и петунии. Эти яркие летние цветы первыми встречают жителей и гостей города.

Как только погода окончательно нормализуется и весеннее тепло вступит в свои права, клумбы пополнятся новыми растениями. Там распустятся бегонии, агератум, тагетис.

Эти и другие однолетние цветы будут радовать прохожих своим цветением вплоть до осенних заморозков.

«Напомню, что у нас продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства в Волоколамском округе. Выбрать общественную территорию, которую обновят в первую очередь, можно до 12 июня на портале „Госуслуги“. В списке по Волоколамскому округу пять локаций — выбрать можно любую из них», — сказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.